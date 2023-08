Fiat distrutta dalla grandine | 11mila euro di danni ma l' assicurazione non paga | «È anti-economico» Proprietario disperato

(Di venerdì 11 agosto 2023) La terribile grandinata dello scorso 19 luglio lo ha colto di sorpresa mentre si trovava all?interno della propria autovettura, una500, in località Sambruson di Dolo...

I danni alla sua500 sono stati più che ingenti: il carrozziere gli ha fatto un conto da 11mila euro, colpa dell'... L'assicurazione non ripaga i danni all'autodalla grandine I danni ...... quindi, che come detto ha visto uscire praticamente illeso il conducente dell'auto, a parte qualche lieve escoriazione, mentre laPunto è andata completamenteE fin qui… Il punto è che l'enorme e pesantissima croce è caduta sopra un'auto, unaCroma parcheggiata sotto il campanile, quella del parroco. La macchina è andatae per l'...

Fiat distrutta dalla grandine, 11mila euro di danni ma l'assicurazione non paga: «È anti-economico». Proprieta ilmattino.it

La terribile grandinata dello scorso 19 luglio lo ha colto di sorpresa mentre si trovava all’interno della propria autovettura, una Fiat 500, in località Sambruson di ...CAMPAGNA LUPIA - La terribile grandinata dello scorso 19 luglio lo ha colto di sorpresa mentre si trovava all’interno della propria autovettura, una Fiat 500, in ...