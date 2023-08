Ferragosto | musei aperti in Lombardia e a Milano eventi | cinema e spettacoli

(Di venerdì 11 agosto 2023), 11 ago. (Adnkronos) -di arte,e cultura in: "Su 199non statali riconosciuti dalla Regione, 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla direzione generale Cultura sulle aperture a-spiega l'assessore alla Cultura della Regione, Francesca Caruso- ed è emerso che 44 strutture saranno accessibili lunedì 14 agosto, 56 saranno visitabili martedì 15 agosto e 38 saranno aperte in entrambe le giornate. Sarà un'ulteriore grande opportunità per far conoscere le bellezze dei nostri". Del resto, "migliaia di persone decidono di visitare la nostra regione anche per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale, a cui si affianca la capacità del territorio di offrire servizi di ...

Spirito/Palese - Lungomare Massari "Musica all'alba - Concerto sulle note di Morricone" Ensamble "Il Cenacolo" a cura di Resextensa A, inoltre, saranno aperti al pubblico anche il Museo ...: aperti, parchi e luoghi della cultura della Regione. Scarpinato: "Iniziative che fanno bene alla nostra terra" I, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della ...Per i residenti bresciani che trascorreranno il ponte diin città Bresciaha deciso di aprire le porte deie delle mostre anche la sera, e di renderle gratuite. I cittadini bresciani per l'occasione potranno scoprire il Capitolium "in ...

Musei e spettacoli: gli eventi (anche gratis) per il Ferragosto a Milano MilanoToday.it

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Ferragosto di arte, eventi e cultura in Lombardia: "Su 199 musei non statali riconosciuti dalla Regione, 110 strutture hanno risposto al censimento effettuato dalla direz ...Da sabato 12 a martedì 15 agosto, Roma Culture offre a cittadini e turisti un’ampia offerta, dal cinema al teatro, passando per la musica e le attività per bambini e famiglie ...