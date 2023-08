Femminicidio a Rovereto | bufera sulla pm Del Tedesco Il Csm ad Affari | “Valuteremo sanzioni Che cosa rischia

... con la consigliera Claudia Eccher , che ha annunciato l'intenzione di chiedere al Comitato di presidenza l'apertura di due pratiche relative ai due recenti casi di: pochi ...L'avvocata Claudia Eccher , componente laica del Csm (Lega), ha annunciato l'intenzione di chiedere al Comitato di presidenza l'apertura di due pratiche relative ai casi didi, '...Sindacati e sinistra provano a sviare l'attenzione sulla "violenza di genere". Per non ammettere che il brutale omicidio diè stato commesso da un noto criminale africano che non doveva essere in Italia. Né tantomeno a piede libero.

Femminicidio Rovereto, bufera sulla pm. Csm ad Affari: Valuteremo sanzioni Affaritaliani.it

Affaritaliani.it ha dialogato con l'avvocata e membro laico del Csm Claudia Eccher, responsabile dell'iniziativa contro Viviana Del Tedesco ..."È un uomo che fisicamente è spettacolare. Quello lì doveva andare a fare le Olimpiadi, a fare i mondiali di pugilato, non lo so...". Bufera sulle parole della pm ...