FdI in spiaggia | Imma Vietri | “Nove mesi di impegno per gli italiani | Meloni ha smentito chi tifava contro”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGrande partecipazione questa mattina, asul Mare, per la campagna nazionale “Italia Vincente” promossa dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia Salerno per far conoscere ai cittadini i risultati dei primidel Governo. All’iniziativa ha partecipato anche la deputata, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Segretario della Commissione Infanzia e Adolescenza: “Ringrazio il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Alberico Gambino, tutti i dirigenti provinciali ed in particolare il coordinamento cittadino disul Mare guidato da Antonello Capozzolo per aver organizzato questa bella iniziativa che sarà replicata successivamente in molte spiagge anche della provincia di Salerno. ...

Ed anche i prezzi delle postazioni in sono assolutamente ragionevoli: 21 euro al giorno ... All'interno del volantino viene, infatti, sottolineato come Fratelli D'Italia stia rilanciando l'Italia e vi è anche un cruciverba tricolore da fare in durante la stagione estiva.

Presente anche la deputata Imma Vietri: "Mentre le opposizioni litigano tutti i giorni tra di loro e perdono tempo in sterili polemiche, Fratelli d’Italia lavora e continuerà a lavorare per trovare le ...Mentre FdI alcuni giorni fa ha lanciato le sue iniziative distribuendo il “cruciverba dei patrioti” tra i bagnanti, le opposizioni in spiaggia raccolgono le ...