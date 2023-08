Favela Fentanyl

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 agosto 2023) Più potente dell’eroina, questo oppioide sintetico (dopo le tante overdosi negli Usa) sta facendo strage in Brasile, dove viene mescolato ad altre droghe, ai farmaci e persino alle sigarette. Un uso inconsapevole che potrebbe diffondersi anche in Europa. Nel centro di San Paolo, capitale finanziaria del Brasile, dopo le 18 scatta il coprifuoco. Ma anche prima l’aria è irrespirabile. Meglio non avventurarsi lì. Un esercito di «zombie» è pronto ogni giorno ad assaltare negozi e autobus. Sono consumatori di K9, la nuova droga commercializzata dal Primeiro comando da capital (Pcc), il principale gruppo criminale del Sudamerica. Il K9 è un mix letale di marijuana e dell’oppioide sintetico, si fuma come una semplice canna ed è il nuovo dramma del Brasile, dallas al cuore della metropoli. Sono oltre duemila le persone che bivaccano a ...