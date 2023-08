(Di venerdì 11 agosto 2023): IPERPORTIERI Partiamo subito dai possibili portieri che potrebbero comporre la vostra rosa. Spiccano ovviamente i nomi di lusso: su tutti Alex Meret, estremo difensore campione d’Italia nella scorsa stagione, che ha racimolato una fantamedia (dunque considerando anche bonus e malus), di ben 5.56. E poi ancora Ivan Provedel, la saracinesca della Lazio: 38 partite su 38 nel 2022/e solamente 30 gol subiti. Non va escluso Mike Maignan, che dopo le sole 22 presenze lo scorso anno vorrà rifarsi e scendere in campo praticamente sempre. Ricordiamo che ha ottenuto una fantamedia di 5.34, posizionandosi al 3° posto in questa speciale classifica dopo Meret e Provedel. Non va sottovalutato Rui Patricio della Roma ovviamente: 35 partite giocate la ...

Siamo vicini alla ripresa di uno dei giochi più amati e seguiti in Italia: il. Il gioco per molte leghe inizierà quando la Serie A taglierà il nastro di inaugurazione del campionato- 2024. A volte decisivi, sicuramente importanti saranno i rigoristi di tutte ......In questa sezione saranno inserite le liste dei giocatori convocati , giornata dopo giornata dagli allenatori per la partita di campionato . Fanno riferimento a campionato di Serie A/...Chi prendere all'asta del- 2024 ruolo per ruolo, le probabili formazioni di Serie A e i giocatori da evitare Sabato 19 agosto inizierà un nuovo campionato di Serie A- 2024 e, di conseguenza, una nuova ...

Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l'asta: chi comprare, chi evitare, i jolly e le scommesse OA Sport

Tutto sulla squadra di Zanetti: dalla formazione titolare ai tiratori dei calci da fermo, fino ai consigli per gli acquisti, tutto ciò che c'è da sapere sugli azzurri