Famiglia queer | cosa è | il significato della parola e il valore per Michela Murgia

... la sua, che definiva '', unita da legami non predefiniti; e poi i vari anelli, i cerchi man mano più grandi che la circondavano, e non l'hanno abbandonata sino alla fine'. Quanto alla ...Nozze suggellate poi da una festanel giardino della nuova casa romana di Murgia, condivisa ... ho grande rispetto' Voglio esprimere sincere condoglianze allae agli amici della ...... non avrebbe certo potuto scrivere in God Save thequelle pagine davvero magiche di teologia ... PerCristiana 'lascia un vuoto, poiché la sua era una voce coraggiosa e coerente, e perché ...

Michela Murgia, l’ultimo saluto dei “figli d’anima”: “Bentornata a casa” Il Fatto Quotidiano

Addio a Michela Murgia: «Ho cinquant’anni, ma ho vissuto dieci vite». La scrittrice è morta a Roma, aveva un tumore.La vita privata Michela Murgia l'ha vista conquistare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica anche nell'ultima fase della sua esistenza: prima per l'annuncio con cui ...