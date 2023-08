“Fai buon viaggio” Sport italiano in lutto | addio alla leggenda

(Di venerdì 11 agosto 2023) Cesare Cipollini se n’è andato ieri, all’età di 64 anni. Cipollini era un ex corridore professionista dal 1987 al 1990, era i fratello maggiore del campione del mondo Mario Cipollini. Da tempo soffriva di problemi al cuore, nel 2019 è stato sottoposto ad un trapianto. Era anche il padre di Edoardo, uno dei migliori juniores italiani. Nella sua carriera ha ricevuto tanti premi importanti, come era il suo nome nel mondo del ciclismo che oggi lo piange e si stringe intornofamiglia. Leggi anche: Stefano Tacconi, la notizia strappalacrime dopo la malattia Leggi anche: Forte scossa di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo Ci lascia Cesare Cipollini Nella sua carriera da ciclista Cesare aveva conquistato trofei importanti: tra i dilettanti ha vinto la Firenze-Viareggio e il Giro delle Tre Province nel 1977. Da professionista ha conquistato ...

...', aveva detto. 'L'ho conosciuta con 'Il mondo deve sapere' sulle storture del mercato del lavoro che genera precarietà - conclude Mazzoni - Mancherà molto'. 'Hai combattuto. Da combattente....Ecco le sue dichiarazioni: "Cajuste lo conosco, è unprofilo, una buona alternativa ad ... in Italia se non hai ottima tecnica ed organizzazionefatica. Lo scouting del Napoli fa scelte sempre ...viaggio e grazie per quello che ci hai insegnato sulla vita, sulla malattia e sulla morte. Sei stata per tutti noi e per tanti malati oncologici un esempio coraggioso di come prepararsi a ...

Mario Cipollini, morto il fratello Cesare: «Un supereroe. Fai buon viaggio» leggo.it

Da qualche settimana il nome di Jann Mardenborough è sempre più citato e presente negli articoli, ma non per le sue gesta in pista, bensì per il film Gran Turismo che è uscito nelle sale da qualche gi ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...