“Fai buon viaggio | riposa in pace” Grave lutto per Mario Cipollini | il dolore e la terribile notizia FOTO

(Di venerdì 11 agosto 2023)nel mondo dello sport italiano e per, il famoso campione di ciclismo italiano. È morto un grande professionista dal 1978 al 1990, e aveva vinto il Giro dell’Emilia nel 1983. Ha partecipato a 9 edizioni del Giro d’Italia e a una della Vuelta. Ma non solo, l’uomo, nato nel 1958 è stato anche un eccellente pistard, tanto da partecipare alle Olimpiadi del 1976, a Montréal, dove disputò con Sandro Callari, Rino De Candido e Giuseppe Saronni l’inseguimento a squadre, con l’Italia che chiuse al 5° posto. >> “Uccisa dal compagno”. Choc nello sport, la campionessa è morta: trovato ubriaco con la pistola In quella edizione dei Giochi, inoltre, venne convocato nonostante fosse ancora uno juniores e non aveva un contratto da professionista. Il grande sportivo però soffriva di cuore e nel 2019, a Bologna, era stato ...

viaggio e grazie per quello che ci hai insegnato sulla vita, sulla malattia e sulla morte. Sei stata per tutti noi e per tanti malati oncologici un esempio coraggioso di come prepararsi a ...viaggio, saluta mamma e papà". Con queste dolci parole la sorella Monica ha affidato ai social il proprio dolore, poche ore dopo l'accaduto. Francesca era molto conosciuta a Cornaredo. La ...Buona lettura edivertimento! Indice Informazioni preliminari Come installare ChatGPT su PC ... Oraclic sull'icona con il simbolo (…) in alto a destra e nel menu a comparsa Impostazioni ...

Mario Cipollini, morto il fratello Cesare: «Un supereroe. Fai buon viaggio» leggo.it

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Ciao Michela. Fai buon viaggio e grazie per quello che ci hai insegnato sulla vita, sulla malattia e sulla morte. Sei stata per tutti noi e per tanti malati oncologici un ...