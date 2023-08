FA’ LA TUA SCELTA – WWE SUMMERSLAM 2023

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 11 agosto 2023) UN ANNO DOPOUn mese fa mi ero lasciato sfuggire un particolare fondamentale nell’analisi del ppv MITB mentre la WWE stava già architettando un piano perfetto.2022 segnò l’esordio, come gruppo, del Damage CTRL. Bayley, di ritorno dall’infortunio, fu accompagnata al centro del ring da Iyo Sky e Dakota Kai. Un faccia a faccia con la campionessa di quel periodo, ovvero Bianca Belair.Di conseguenza far incassare la valigetta alla nipponica proprio contro la Belair e proprio a, è stata la conclusione perfetta di un piano ben studiato.Poco importa se Bianca ha immediatamente perso il titolo appena conquistato sul campo e se Asuka ha dovuto cedere quella cintura inseguita per lungo tempo.I pezzi del puzzle erano lì distesi sul tavolo, non bisognava far altro che incastrarli per realizzare il quadro.Peraltro l’incasso è ...