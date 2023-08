Extraprofitti | Meloni mangia in testa alle opposizioni Cosa le si può obiettare?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) di Savino Balzano La decisione del Governo di sottoporre a imposizione fiscale glidelle banche è l’ennesimo caso utile a comprendere i controsensi e le contraddizioni di questo nostro Paese. Prima di tutto, solo un disonesto non sottolineerebbe come la misura sia forte e significativa. Io per primo a più riprese ho sostenuto come tutto sommato l’agenda dell’esecutivo purtroppo non si discosti di molto da quella dei governi precedenti: in particolare non prova (per ora quantomeno) a scardinare la fede neoliberale europea del pareggio di bilancio e degli irrazionali vincoli economici. Insomma: i conti in ordine prima della dignità delle persone. In quelle circostanze tuttavia esprimevo una speranza: quella per la quale la strategia fosse solo iniziale, una presunta normalizzazione foriera di radicalità nazionale, diciamo così. È presto per dire se le cose ...