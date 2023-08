Ex Penicillina | degrado e violenza ma per il Campidoglio è sicura

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Cosa c'è lì dentro? Direi il peggio del peggio». Fissando la fabbrica abbandonata che svetta su via Tiburtina, un luogo che tutti conoscono come ex, la cassiera della tavola calda all'angolo con via del Casale di San Basilio ha sul volto un'espressione preoccupata. «Non passo mai su quel lato della strada di sera, tantomeno prendo i mezzi alla fermata - racconta la signora L'estate scorsa una mia amica che inizia a lavorare all'alba è stata salvata dall'autista dell'autobus. Hanno cercato di aggredirla». Vista dall'esterno la fabbrica diroccata sembra un edificio fantasma, ma basta osservarla più da vicino per notare i segni di una frequentazione recente. Cumuli di rifiuti, qualche giaciglio di fortuna. A terra, vicino a uno degli ingressi, una distesa di profilattici usati e altri residui di incontri estemporanei. Una quantità tale da far pensare che ...