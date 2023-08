Ex concorrente del Grande Fratello accusato di comprare followers su Instagram | «Quasi mezzo milione»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un exdelè al centro di un’asprissima polemica per aver comprato presumibilmente deisucon il fine di aumentare la sua cassa di risonanza, sebbene, comunque, gli account appartengano a persone inattive che non collaborano veramente all’aumento di interazioni. Ma di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Simone Coccia...

... forte trequartista (ma anche esterno offensivo) di proprietàGalatasaray: l'affare si può concludere rapidamente anche perché la principaleha fatto un passo indietro ( ). Tutto '...Stiamo parlando di Simona Ventura esuo compagno, il giornalista Giovanni Terzi. E ancora di ... anche se non è ancora certo 'se parteciperà comesingolo o in coppia con Simona', si ...... l'istrionico proprietario di X (ex Twitter) ha annunciato che sarà in Italia , ma ildi Facebook frena. Intanto, in Italia c'è già chi si candida ad ospitare l'eventosecolo. Cosa ha ...

GF Nip, Corrado Tedeschi concorrente vip Il conduttore: "La scelta ... Tag24

Ci sono state belle soddisfazioni nel Superenalotto. Nel concorso di sabato 12 agosto sono stati centrati due "5" e il loro valore è da sogno.Nei giorni dell’anniversario della strage neofascista di Bologna, dove il 2 agosto 1980 una bomba uccise 85 persone, Marcello De Angelis innescò una furibonda polemica con un post in cui negava la ver ...