Everton | UFFICIALE | dallo Sporting arriva Chermiti

UFFICIALE: Everton, ecco Chermiti. Il talento portoghese firma fino al 2027 TUTTO mercato WEB

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato di aver raggiunto un accordo con lo Sporting CP per il trasferimento di Youssef Ramalho Chermiti. L'attaccante portoghese, classe 2004, ha ...CHERMITI EVERTON UFFICIALE - Il promettente classe 2004 lascia lo Sporting Lisbona e firma con i Toffees fino al 2027 ...