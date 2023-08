Evenepoel iridato a cronometro | Ganna conquista l' argento

(Di venerdì 11 agosto 2023) STIRLING (SCOZIA) (ITALPRESS) – Remcoè il nuovo campione del mondo di ciclismo nella prova a. Capolavoro del belga che nella seconda parte della gara è riuscito a battere uno strepitoso Filippo, arrivato a 12?28 di distanzando la medaglia d'. L'azzurro non è riuscito are la terza maglia iridata nella prova contro il tempo dopo i successi nel 2020 e nel 2021, da applausi invece la prestazione dell'uscente: secondo posto per il piemontese della Ineos che non riesce a bissare l'oro mondiale nell'inseguimento su pistato domenica. Primo assolo contro il tempo per: “E' stato un percorso duro – ha dichiarato al termine della gara -, sono molto contento della ...

