EuroUnder 23 di Nuoto | Simone Cerasuolo conquista l’oro nei 50 rana

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dublino – Finali della prima giornata dei “nuovi” Europei Under 23 diin svolgimento fino a domenica 13 agosto allo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino. Apertura azzurra con una buona Anita Bottazzo che si prende con qualche rimpianto, l’argento nei 50, vinti a sorpresa dall’irlandese Mona Mc Sharry in 30?37. La ventenne trevigiana di Oderzo – tesserata per Fiamme Gialle e allieva Cesare Casella, quinta ai Mondiali di Fukuoka – chiude in 30?53, dopo aver nuotato in 30?08 in batteria. Terza a pari merito sono l’americana Kaitlyn Dobler e la norvegese Silje Slyngastdli in 30?91. Poi si prende la scenache domina i 50al maschile con un super crono. Il 20enne romagnolo – tesserato per Fiamem Oro ed Imola, anche lui seguito da Casella e ...