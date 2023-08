Europee | Maraio Psi | ' no annessioni | serve progetto socialista'

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il tema per le elezioninon è quello di una lista comune, non è quello dell'ospitalità in altri partiti o peggio quello dell'ennesimo tentativo di annessione.alla sinistra italiana e al Paese un grande, una opzione riformista, moderna, di stampo europeo". Cosi Enzo, segretario nazionale del Psi, a margine di una iniziativa a Pescara sul dibattito delle prossime elezioni, puntualizzando la posizione dei socialisti in merito ad alcune notizie stampa che circolano in queste ore riguardo una possibile lista unica alle elezionicon il Pd e altri partiti di centrosinistra. “Al Pd e a Elly Schlein ricordo – spiega - che negli anni sono falliti tutti i tentativi animati dall'idea di ...

...di un recente convegno tenuto in città a tema Pnrr al fianco del segretario nazionale Enzoe ... A stretto giro politico non restano che le Elezioni2024 . Potrebbe essere candidato di ...Oggi anche Angelo Bonelli e Piercamillo Falasca hanno aderito all'appello di: 'Spero che ... la democrazia ed il lavoro che abbia come obiettivo le elezioni'. Allo stesso modo il ...Anche lui ha detto la propria in merito all'appello lanciato dal Segretario del Psi Enzoche ... la democrazia e il lavoro che abbia come obiettivo le elezioni". L'esponente di Alleanza ...

Europee. Maraio: “No annessioni, serve progetto socialista” Partito Socialista Italiano

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Il tema per le elezioni europee non è quello di una lista comune, non è quello dell'ospitalità in altri partiti o peggio quello dell’ennesimo tentativo di annessione. Serv ...«Arriverò a Monza dalla Sicilia con la valigia di cartone». Esordisce così Cateno De Luca, sindaco di Taormina, intervistato al Corriere della Sera. «Nel 1958 mio padre emigra a Monza perché da noi no ...