(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "non ha mai considerato né potrebbe mai considerare unaallecon il Pd. Quelle uscite su Il Giornale sono gossip fatti circolare ad arte e destituiti di ogni fondamento.appartiene al gruppo Renew Europe e ha posizioni distanti dal Pd e dai Socialdemocratici europei su moltissime proposte a partire dall'ambiente e dalla concorrenza". Così in una nota l'ufficio stampa di

L'impegno pubblico parte invece dallaCattolica e prosegue prima con il sostegno ai ... Rifondazione comunista e l'Altra Europa che alle elezioninon raggiunge il 2% dei voti. Fino alle ...L'impegno pubblico parte invece dallaCattolica e prosegue prima con il sostegno ai ... Rifondazione comunista e l'Altra Europa che alle elezioninon raggiunge il 2% dei voti. Fino alle ...Non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia Viva, faranno la loro strada allee ... Il gruppo di cui Calenda fa parte assieme ad altri nove senatori, si chiama- Italia Viva - ...

Europee: Azione, 'mai pensato a lista unica con il Pd' La Gazzetta del Mezzogiorno

Meloni offre un patto: 60 giorni per una legge condivisa coinvolgendo Cnel e parti sociali. «Ma no a una soglia oraria per legge». Schlein: governo senza idee. Calenda: primo passo ...Il ciclo di quattro amichevoli con squadre europee durante la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, si conclude con una vittoria del Napoli sui ciprioti dell'Apollon Limassol. (ANSA) ...