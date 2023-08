...e sulla lunghezza così da avereforti e splendenti. Per un risultato ottimale, ricordiamoci di ripetere l'operazione di tanto in tanto e soprattutto dopo il bagno. Leggi Anche Dieta in:...Aggiornamenti e focus, SpecialeVacanze e: i consigli utili f in tOlio secco: cocco, Argan e Monoï per idratare pelle einIdratante, mai pesante, l'olio secco è un incredibile alleato di bellezza. Da usare dopo la doccia per nutrire e profumare la pelle di Malvina Berti M ust have dell', l' olio ...

Estate: capelli bellissimi anche al mare con i rimedi della nonna TGCOM

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la bellissima Tara ha deciso di cambiare il suo look optando per un biondo platino freddo pazzesco.Per evitare che sole e agenti atmosferici possano stressare e opacizzare la chioma, prova a difenderla in poche e semplici mosse ...