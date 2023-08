Esodo estivo - Fine settimana da bollino nero e traffico intenso nel ponte di Ferragosto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il secondodi agosto si prospetta particolarmente critico per gli spostamenti lungo i principali assi viari italiani. L'Anas, infatti, ricorda ilprevisto per sabato e ilatteso durante tutto ildi. In particolare, già l'11 agosto è indicato unrosso, che diventaper la mattinata del 12 agosto e torna a essere rosso per sabato pomeriggio e l'intera giornata di domenica. Quanto al, ilè previstosoprattutto in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Le tratte interessate. ...