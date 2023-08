Era talmente tutto | Michela Murgia | come esprimere quanto ci mancherà?

(Di venerdì 11 agosto 2023) Oggi è morta una donna forte. Non voglio ricordarlascrittrice, perché non ho lettoquel che ha scritto, solo la storia di Maria e Bonaria raccontata ne L’accabadora; non i primi romanzi, non gli ultimi. L’ho seguita invece appassionatamente nei suoi interventi pubblici, nei suoi articoli e nei suoi video.era forte non solo perché era nel pieno del suo vigore e della sua combattività, ma perché fino alla fine, anche durante la violenza della malattia, la sua vita è stata fatta di scelte e di necessità autentiche di combattere perciò che riteneva giusto. Scelte a volte difficili, altre difficilissime, tutte sostenute da un’attenta riflessione sul proprio sentire, sull’onestà delle sue parole, sulla coerenza con il proprio lucido pensiero e l’attenta misura delle frasi. ...

