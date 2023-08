(Di venerdì 11 agosto 2023) Sono proseguiti con una giornata non ottimale per l’a Le Pin au Haras, in Francia, glididell’, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed a squadre, due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 per le formazioni meglio classificate non ancora qualificate: si è tenuta, infatti, la seconda ed ultima parte di gara dedicata al, che ha visto scendere sul rettangolo gli ultimi 28 dei 56 binomi iscritti, dando così vita alle classifiche complete dopo la prima prova. L’ha chiuso dopo ilall’ottavo posto, terza tra le quattro squadre in corsa per il pass olimpico: lo score azzurro si compone dei risultati ottenuti ieri dal graduato dell’Esercitono ...

Prima giornata di gare all'Haras du Pin, in Normandia, dove è in corso il Campionato Europeo di Concorso Completo 2023. Come da programma, oggi si è svolta la prima parte del test di dressage che ha ...Nella prima giornata del Campionato Europeo di Concorso Completo 2023 diin corso di svolgimento all' Haras du Pin , in Normandia, è andata in scena la prima parte del test di dressage, che ha visto scendere nel rettangolo 28 dei 56 binomi al via. Presenti ...... Tokyo), due Mondiali (Caen; Tryon) e tre(Madrid; Herning; Aquisgrana). A Milano monta lo ... Con il grado di graduato scelto gareggia per il Centro Militare didell'Esercito ...

Equitazione, Europei completo 2023: Italia ottava al termine del dressage, 18° Giovanni Ugolotti davanti ad Evelina Bertoli OA Sport

Sono scattati a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei 2023 di completo dell'equitazione, che assegneranno, oltre ai titoli continentali, individuale ed a squadre, due pass per le Olimpiadi di Parig ...Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Prima giornata di gare all’Haras du Pin, in Normandia, dove è in corso il Campionato Europeo di Concorso Completo 2023. Come da programma, oggi si è svolta la prima parte ...