Equitazione | Europei 2023 | l’Italia è all’ottavo posto dopo il dressage

(Di venerdì 11 agosto 2023) Al Campionato Europeo di Concorso Completodi, in corso di svolgimento all’Haras du Pin, in Normandia, si è concluso il test disi piazzacon un punteggio totale di 99.10 punti negativi: oggi hanno gareggiato l’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi con Euphorie e l’appuntato scelto Susanna Bordone con Imperial Van de Holtakkers, che hanno chiuso con 37.60 pn (cinquantunesimonella classifica individuale). Tali prove si sono sommate a quelle di ieri effettuate dal graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti con Swirly Temptress (30.60 pn; 18esimo) e dall’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli con Fidjy des Melezes (30.90 pn; 19esima). Nella gara individuale, invece, il Sergente maggiore ...

