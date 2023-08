Energia - Negli Stati Uniti c' è un quartiere elettrico alimentato a pannelli solari

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilsi chiama Hillside East e si trova a South Burlington, nel Vermont. In realtà, sta ancora prendendo forma e si stanno raccogliendo le prenotazioni per acquistare una delle 155 abitazioni che comporranno questo progetto pilota all'insegna dell'green. Ile le sue villette mono e plurifamiliari, con prezzi a partire da 460 mila euro, sonoprogettati per avere il minor impatto possibile sull'ambiente. Per questo motivo, sonomessi al bando i combustibili fossili, realizzando un100%e autosufficiente dal punto di vista energetico. Il progetto nel dettaglio. Ogni casa di Hillside East è dotata di tre Powerwall Tesla e di un impianto fotovoltaico sul tetto, collegati a una "micro-rete" collettiva con batterie ...

...la supernova più vicina scoperta da cinque anni a questa parte ed è la seconda che si mostra... In dieci secondi, l'esplosione rilascia la stessache il Sole libererebbe durante i suoi 10 ...Nel 2012/2013 la suaè stata messa a disposizione delle Volley Cinquefrondi. Un torneo per ... Ingaggiato dalla BCC Conversano,ultimi tre tornei ha riannodato il filo interrottosi con la ...Allerta obbligazioniUsa I dati sull'inflazioneStati Uniti pubblicati giovedì sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. La misura core che esclude cibo edha ...

Energia - Negli Stati Uniti c'è un quartiere "elettrico" alimentato a ... Quattroruote

Il progetto prevede 155 case dotate di sistema fotovoltaico, wallbox per auto elettriche e una rete integrata per ottimizzare i consumi e rivendere energia quando non viene utilizzata ...Il Bitcoin Mining Council (BMC) ha registrato progressi significativi nell’utilizzo sostenibile dell’energia e nell’efficienza tecnologica del mining di Bitcoin, secondo i risultati del suo sondaggio ...