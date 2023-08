Energia - Negli Stati Uniti c' è un quartiere elettrico alimentato a pannelli solari

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilsi chiama Hillside East e si trova a South Burlington, nel Vermont. In realtà, sta ancora prendendo forma e si stanno raccogliendo le prenotazioni per acquistare una delle 155 abitazioni che comporranno questo progetto pilota all'insegna dell'green. Ile le sue villette mono e plurifamiliari, con prezzi a partire da 460 mila euro, sonoprogettati per avere il minor impatto possibile sull'ambiente. Per questo motivo, sonomessi al bando i combustibili fossili, realizzando un100%e autosufficiente dal punto di vista energetico. Il progetto nel dettaglio. Ogni casa di Hillside East è dotata di tre Powerwall Tesla e di un impianto fotovoltaico sul tetto, collegati a una "micro-rete" collettiva con batterie ...

Energia rinnovabile: negli Usa un quartiere “elettrico” alimentato a pannelli solari - Quattroruote.it Quattroruote

