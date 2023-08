Empoli | Zanetti sul precampionato | “Abbiamo inserito minuti nelle gambe”

(Di venerdì 11 agosto 2023) La stagione calcistica si avvicina ad aprire ufficialmente i suoi battenti con la prima gara del campionato di Serie A 2023/2024. Molte squadre si sono fissati degli obbiettivi da raggiungere, tra queste c’è il nome dell’, che in questa stagione lotterà certamente per conquistare la salvezza con le dirette concorrenti. Prima dell’esordio nel torneo i toscani devono affrontare la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, l’allenatore Paoloin Conferenza stampa, ha parlato del ritiro della sua compagine e non solo. PaoloIl tecnico dell’Paoloha parlato del ritiro estivo della sua formazione facendo anche il punto su i suoi rispettivi giocatori. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal mister ex Venezia riguardo ile sulla ...

Empoli, Zanetti: "Spero Baldanzi rimanga. Arriveranno almeno altri 2-3 giocatori" TUTTO mercato WEB

L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della squadra toscana, rispondendo ad una domanda anche sul futuro di Tommaso Baldanzi. Queste ...Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato di Tommaso Baldanzi, oggetto dei desideri di molte big di Serie A come la Juve di Allegri ...