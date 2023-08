Emmy Awards | lo sciopero di Hollywood fa slittare gli Oscar della tv Ecco la nuova data

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) Slittano gli. Glitv risentono dellodie così la cerimonia, originariamente prevista per il 18 settembre, avrà luogo il 15 gennaio 2024 a Los Angeles. La notizia arriva in modo congiunto dalla Television Academy, l’ente organizzatore, e dalla Fox, il network che trasmette l’evento. Dal 2001 è la prima volta che i premi vengono rimandati. Ai tempi lo slittamento fu dovuto alle stragi dell’11 settembre e, a novembre, dalle prime azioni militari in Afghanistan. Il 12 luglio scorso erano state annunciate le candidature per l’edizione 2023, 48 ore prima dell’inizio dellodel sindacato SAG-AFTRA. Per scoprire chi saranno i vincitori, però, c’è da pazientare ancora parecchio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.