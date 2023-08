Elon Musk-Mark Zuckerberg | sfida in Italia “in location epica” Sangiuliano | “Non sarà a Roma”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Latrasi farà "in una". Ad ufficializzarlo via social è stato il patron di 'X' (ex Twitter). Si alimenta però il mistero su qualeil luogo scelto per il match. L'incontro dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) tenersi in. A farlo capire, con parole dosate e sufficientemente sibilline è stato lo stessoannunciando che "tutto ciò che si vedrà nell'inquadratura" del live streaming chetrasmesso su X e Meta, "l'antica. Ho parlato con il Primo Ministrono e il Ministro della Cultura – ha scritto su X – . Hanno concordato una...