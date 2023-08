Elon Musk | «Il match con Mark Zuckerberg sarà in Italia»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il combattimento trae il fondatore di Facebooksi farà, ein. Ad annunciarlo è il proprietario di X in un messaggio sul social, in cui scrive: «Ho parlato con la premierna e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica». «Il combattimentogestito dalle fondazioni mia e di Zuck - aggiunge -. Il livestreamsu questa piattaforma e su Meta. L'inquadratural'antica Roma, quindi niente di moderno. Tutto porterà rispetto al presente e passato dell', e il ricavato andrà ai veterani». Nei mesi scorsi si era ipotizzata come location il Colosseo. Ma poco dopo il post di, il ministro Sangiuliano ha chiarito ...

contro Mark Zuckerberg, fuori i secondi. I miliardari del Web vogliono il Colosseo, lo invocano da tempo, possibile che debbano accontentarsi di qualche arena più periferica, più per ...Vittorio Sgarbi spiazza tutti e dà la propria benedizione ae Mark Zuckerberg . 'Sono favorevole a concedere il Colosseo ', ha detto il sottosegretario alla Cultura interpellato da LaPresse sul combattimento a colpi di arti marziali a cui i due ...e Mark Zuckerberg non demordono e confermano che si terrà l'incontro su un ring ottagonale di Mma (arti marziali miste), aggiungendo che lo scontro sarà in Italia , come sarebbe già stato ...

Ora è ufficiale: Elon Musk sfiderà Mark Zuckerberg al Colosseo. Ma ne avevamo davvero bisogno Il Riformista

Il Ministro della Cultura concederà una "location epica", dice Musk, che "renderà omaggio al passato e al presente dell'Italia". I proventi saranno donati a due ospedali pediatrici ...