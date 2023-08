Elon Musk contro Zuckerberg al Colosseo? Il boss di X telefona a Meloni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un duello trae Markal? Il magnate di X - la app erede del "vecchio" Twitter - sembra crederci ancora e oggi rivela di aver parlato con il premier italiano, Giorgia Mi, e con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano proprio per concordare la location della sfida cona colpi di arti marziali. "Ho parlato con il Primo ministro italiano e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica», afferma, per poi rivelare alcuni dettagli dell'organizzazione dell'evento. «Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di(non UFC) - annuncia su X- Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto nell'inquadratura della ...

Possibile che i due miliardari , conosciuti in tutto il mondo, salgano su un ring per darsi dei ceffoni Da settimane(fino a ieri l'uomo più ricco della Terra, scalzato da Bernard Arnault solo dopo l'infelice acquisizione di Twitter) e Mark Zuckerberg se le stanno suonando, ma a distanza. La tenzone - al ...L'incontro di arti marziali miste trae Mark Zuckerberg si farà a Roma. Lo ha confermato su Twitter lo stessoche ha detto di aver parlato con Giorgia Meloni e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che gli ...È stato deciso il luogo in cui si terrà l'incontro di arti marziali miste "in gabbia" (cage fighting) trae Mark Zuckerberg: sarà sicuramente in Italia, forse al Colosseo.ha parlato con il presidente Meloni. Si combatterà in Italia Le prime rivelazioni sono arrivate dain un tweet. Il ...

Ora è ufficiale: Elon Musk sfiderà Mark Zuckerberg al Colosseo Il Riformista

