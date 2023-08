Elon Musk | Combattimento con Zuckerberg in Italia in location epica Sangiuliano | Non sarà a Roma

Roma, 11 agosto 2023 Botta e risposta su Twitter trae Gennaro Sangiuliano. Il Tycoon è tornato sull'organizzazione di un incontro di lotta con Mark Zuckerberg, proprietario di Meta: "Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro ...Mondo La foto non mostrae sua madre con la cameriera inginocchiata nel Sudafrica durante l'apartheid Affermazione Falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso una ..."Non mi alleno quasi mai, tranne che per prendere i miei figli e lanciarli in aria". Se è vero quel chescriveva in un tweet di risposta a fine giugno, allora ha un bel coraggio visto che ha deciso di sfidare uno sportivo, amante del ju jitsu brasiliano, come Mark Zuckerberg. Sembrava uno ...

Musk: "Il combattimento con Zuckerberg in una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma" RaiNews

ROMA - Lo scontro fisico, soprannominato "vage fight", tra Elon Musk, 52 anni, e Mark Zuckerberg, 39, è in agguato. Sebbene il luogo esatto dell'incontro non sia ancora stato definito (non al Colosseo ..."Trovo semplicemente allucinante che il patrimonio culturale italiano venga messo a disposizione di due miliardari che vogliono darsele come adolescenti idioti. Altro che amor patrio e rispetto per la ...