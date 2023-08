Ecco tre aspetti da chiarire sul Pnrr. Scrive Stagnaro (Ibl)

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo mesi di maltempo, il governo è finalmente riuscito a portare un poco di bonaccia sul mare del. L’accordo con la Commissione sulla terza e la quarta rata, in particolare, consente all’esecutivo di superare una fase difficile, segnata – prima e più che dalla difficoltà a rispettare la tabella di marcia del Piano – da incomprensioni ed errori di comunicazione con Bruxelles. Nei fatti questa schiarita rappresenta una tregua, che però non va interpretata come la fine delle ostilità. Ci sono almeno treche il ministro Raffaele Fitto dovrà, sia verso la Commissione, sia verso il Paese. La prima questione riguarda la revisione del. Il governo ha scelto di utilizzare la finestra di RepowerEU (il programma introdotto dall’Unione europea contro il caro energia) per fare pulizia di quei progetti che ...

