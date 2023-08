Ecco il primo promo del Grande Fratello | clamoroso | la mano di Pier Silvio Berlusconi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) È già polemica per ildella nuova edizione del. Il ritorno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è previsto per il prossimo 11 settembre e porterà con sè non poche novità. Tutte frutto della nuova linea dettata dale cui intenzioni sono chiarissime: niente trash. E così nella Casa più spiata d'Italia faranno di nuovo ingresso personaggi non famosi, accompagnati dai vip che, in queste ultime edizioni, hanno dato vita allo show del reality. Eppure nello spotzionale c'è un dettaglio che non è sfuggito all'occhio attento dei telespettatori. A corredo del video l'annuncio: "Ne abbiamo vissute davvero tante e non vediamo l'ora di regalarvene di nuove: tutte le emozioni di...