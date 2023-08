EA Sports Mobile | il nuovo FIFA arriva anche su smartphone

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Electronics Arts ha annunciato EAFC, il cui lancio globale è previsto per il 26 settembre per dispositivi mobili. Sarà rilasciato come aggiornamento gratuito senza necessità di riscaricare il gioco sui dispositivi. Come rivelato all’inizio di questa settimana su Instagram, l’ala del Real Madrid Vini Jr. farà il suo debutto come prima cover star di EAFC. I fan di Vini Jr. potranno sperimentare il suo tipico stile di corsa, portato in vita nel gioco grazie alla True Player Personality, enfatizzata dai migliorati Impact Controls, che permetteranno ai giocatori di prendere il controllo del campo per mostrare le proprie abilità di playmaking. “Sono entusiasta di essere la cover star e non vedo l’ora di condividere questa emozione con i fan di tutto il mondo”, ha dichiarato Vini ...

