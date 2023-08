(Di venerdì 11 agosto 2023) Con un post pubblicato da EAe dalla Ligue 1 è statalasu EAFC 24Pierre Mauroy, conosciuto anche con il nome di Decathlon Arena, impianto che ospita le partite delDa sottolineare che, qualche minuto primo, l’account ufficiale della Ligue 1 aveva pubblicato un messaggio, poi cancellato, in cui si annunciava ladi tutti gli stadi del campionato francese! Al momento non sappiamo se si sia trattato di un semplice errore oppure se tale messaggio possa essere un indizio delle novità in arrivo su EAFC 24 La lista completa degli stadi di EAFC 24 potrebbe essere svelata nel corso delle prossime settimane: la ...

EA Sports FC 24: confermata la presenza dello Stadio del LOSC Lille! FUT Universe

