È morta Michela Murgia | la scrittrice sarda aveva 51 anni

(Di venerdì 11 agosto 2023)a Roma nella serata di giovedì 10 agosto 2023 all’età di 51. Laera malata da tempo, a maggio 2023rivelato di avere un tumore al rene al quarto stadio che si era ormai diffusa anche ad altri organi, ma questo non leimpedito di raccontare anche attraverso i social la sua malattia, nella speranza di poter essere di aiuto anche a chi stava vivendo la sua stessa situazione. Solo poche settimane prima della morte, l’autrice di Tre Ciotole, il suo ultimo romanzo uscito a primavera 2023,sposato “in articulo mortis” Lorenzo Terenzi. Leirivelato di avere fatto questo atto controvoglia, sottolineando di non credere al matrimonio, ma che le permetteva di garantire i diritti ...

