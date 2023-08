È morta Michela Murgia | la scrittrice aveva 51 anni

... l'ultima battaglia per i diritti della scrittriceMurgia, 51 anni, che pochi giorni fa aveva parlato di un "regime fascista" a Ventimiglia. La nota intellettuale ènelle scorse ore, La ...... presidente del gruppo Mondadori con cui l'autrice ha pubblicato diverse opere: "Non è necessario condividere le idee diMurgia per considerarla una donna coraggiosa, appassionata, coerente ...Leggi AncheMurgia: 'Ho un tumore al rene al quarto stadio, mi restano mesi di vita' Leggi Anche Addio aMurgia, la scrittrice èa 51 anni 'Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire', le parole di Luciana Littizzetto . 'Quel tuo ultimo sorriso, ...

Addio a Michela Murgia, la scrittrice è morta a 51 anni TGCOM

Michela Murgia è morta così come ha vissuto: alle sue condizioni, esercitando il controllo su tutto ciò che la riguardava. Dalle volte in cui pensava che qualcuno non si fosse comportato in maniera ...La premier parla di "una donna che combatteva per difendere le sue idee, seppur notoriamente diverse dalle mie". Il Presidente del Senato La Russa ...