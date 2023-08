Due parkouristi scalano il Duomo di Milano | fermati VIDEO

Leggi su agi

(Di venerdì 11 agosto 2023) AGI - I due francesi, originari di Digione, hanno 18 e 20 anni e sarebbero due. Al momento del fermo, avevano con se' macchine fotografiche e telefonini che contenevano immagini realizzate in tutta Europa, ad esempio immagini della Torre Eiffel a Parigi. L'impresa sulla guglia maggiore della Cattedrale sembra avesse quindi questo obiettivo: collezionare altre immagini da pubblicare. I due giovani sono scesi daldi loro volontà, come si vede in un brevepostato dall'assessore Granelli. Non è ancora chiaro quando e da che parte siano saliti.