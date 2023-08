Due musiciste di 19 e 21 anni morte in un attacco russo su Zaporizhzhia | così suonavano per strada un’ora prima del raid – Video

(Di venerdì 11 agosto 2023)in bar, piazze e strade dell’Ucraina, cantando brani a sostegno dei militari al fronte, tra cui c’erano i loro stessi padri. Due ragazze di 19 e 21, Svetlana e Kristina, sononell’che il 9 agosto ha colpito un quartiere residenziale di. “Stavano cantando perdell’”, ha raccontato il consigliere ministeriale ucraino Anton Gerashchenko, pubblicando sui social undi quell’esibizione. Svetlana è morta sul posto, aveva 19, mentre Kristina, 21, è deceduta all’alba in un reparto di terapia intensiva. “Tutti ricordano Svetlana e Kristina come ragazze ispirate e sorridenti. Le loro belle ...

Guerra in Ucraina, due musiciste uccise a Zaporizhzhia. La storia di Svetlana e Kristina Sky Tg24

