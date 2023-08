Due detenute morte a poche ore l' una dall' altra in carcere

(Di venerdì 11 agosto 2023) Le due donne sonoa tre ore di distanza l'una. La prima, 43 anni, si è lasciata morire rifiutando acqua e cibo per giorni. L', 28 anni, è stata trovata impiccata. Sindacati chiedono "cambio di passo" per la gestione delle carceri

Due donne sono morte a poche ore di distanza l'una dall'altra nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, conosciuta comunemente come "Le Vallette". Nelle carceri italiane sono presenti 10mila persone in più dei posti disponibili con un tasso di sovraffollamento del 121%. Preoccupati i sindacati: il Sappe afferma che i detenuti sono in condizioni critiche. La prima si chiamava Susan John, 43 anni, nigeriana, detenuta con fine pena 2030, madre. Si è lasciata morire di fame.

Una donna di origine nigeriana di 43 anni si è lasciata morire di fame nel carcere di Torino dove era detenuta. È deceduta intorno alle 3, nell'articolazione di salute mentale.