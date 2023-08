...di alcuni tifosisugli spalti ed in uno dei box, oltre alle lacrime di un giovane tifoso paulista verso il quale è stata lanciata una buccia di banana. Gli atti razzisti hanno portato a...In Brasile la legge anti razzismo non fa sconti, e viene applicata con particolare rigore, cosìtifosisono stati arrestati per questo motivo a margine della partita tra San Paolo e San Lorenzo de Almagro, valida per gli ottavi di finale della Coppa Sudamericana e giocata allo ...... a Recanati, ad accogliere il concerto dell'Hyperion Ensemble dedicato ad autoried in ...unisce il ricordo di Francesco Scarabicchi e del suo percorso artistico alternata dal racconto di...

Due argentini arrestati per razzismo a San Paolo Agenzia ANSA

In Brasile la legge anti razzismo non fa sconti, e viene applicata con particolare rigore, così due tifosi argentini sono stati arrestati ...In Brasile la legge anti razzismo non fa sconti, e viene applicata con particolare rigore, così due due tifosi argentini sono stati arrestati per questo motivo a margine della partita tra San Paolo e ...