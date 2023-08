Drammatico incidente lungo l’Ofantina | muore ciclista

Leggi su anteprima24

la strada statale 7 "Appia" Ofantina è istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 296,400 a Montefalcione, per consentire, a seguito di un, il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza ed i necessari rilievi. Il sinistro, avvenuto all'interno della galleria "San Giovanni", ha coinvolto unche nell'impatto è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell'Ordine e il personale del 118 per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.