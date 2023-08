Doppio colpo Lazio | Rovella e Pellegrini dalla Juventus

(Di venerdì 11 agosto 2023)di mercato per lache ha chiuso la trattativa con laper il prestito di Nicolòe Luca. Sia il centrocampista che l'esterno difensivo erano nell'elenco dei desideri di Maurizio Sarri, la cui rosa va ora completandosi a pochi giorni dal debutto in campionato. Sia perche perla formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato in 17 milioni pere 4 milioni per. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO

La Lazio è a un passo dal mettere a segno un doppio colpo sul mercato. I biancocelesti sono infatti vicini a Pellegrini e Rovella, giocatori che andrebbero a rinforzare la rosa a ...Juventus e Lazio sono vicine a chiudere un doppio affare. Arriveranno altri rinforzi per il mister dei biancocelesti, Maurizio Sarri.