Dopo la proposta all’Arena | matrimonio per i primi ballerini della Scala

(Di venerdì 11 agosto 2023) Vi ricordate la romanticadidi Verona durante il gala “Bolle and Friends 2022”? Ebbene, iNicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sono marito e moglie. I duedi Milano, Nicoletta Manni (31 anni) e Timofej Andrijashenko (28 anni), si sono sposati il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo. Le étoileNicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sposi nel SalentoLa cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, in provincia di Lecce, città d’origine di Manni. Se laera stata romantica, non da meno è stato il ricevimento di nozze, curato nei ...

Dopo la proposta all'Arena, sposi i primi ballerini della Scala

