Dl Omnibus in Gazzetta Ufficiale | tra le novità alcune pillole fiscali

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nuovo credito d'imposta alle imprese che investono in progetti di ricerca e di sviluppo nella microelettronica, in particolare nel campo dei semiconduttori, proroga del Superbonus per le "villette" e ...

104 del 10 agosto 2023 , il decreto, la norma relativa ad attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ultima arrivata prima della pausa estiva. Riassumiamo, in sintesi, i ...Nel pacchetto di novità introdotte dal Decreto, pubblicato inUfficiale come DL n. 104 del 10 agosto 2023 , rientra anche un nuovo bonus ricerca e sviluppo specificamente dedicato all'incremento della produzione dei chip . Il ...A prevederlo è l' articolo 24 del del decreto legge numero 104 del 10 agosto 2023, ovvero il testo del decretopubblicato inUfficiale. Il termine di fine anno è rilevante per non ...

Caro voli: come funziona lo stop agli aumenti dei biglietti aerei e quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Omnibus.Il decreto omnibus 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto, è pronto per la firma del presidente della Repubblica e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.