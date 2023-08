Dl Asset | contro caro voli stop fissazione dinamica tariffe

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) – Per contrastare il “”, si vieta ladelleda parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, se laè applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole e avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. E’ quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi in materia di misure a tutela degli utenti di servizi di trasporto aereo e terrestre. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.