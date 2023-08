Disney+ | dal 1 novembre svolta negli abbonamenti | ecco che cosa cambia e quali sono i nuovi prezzi

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il giorno tanto temuto è arrivato anche per gli appassionati del mondo Disney e Marvel. A partire dal 1infatti il colosso dell’animazione apporterà sostanziali modifiche che si ripercuoteranno su tutti coloro cheiscritti alla piattaforma streaming. L’applicazione, previo abbonamento mensile o annuale, permette all’utente di poter usufruire di tutti i titoli cartoon, serie tv e animazione del mondo Disney e dei canali tematici: Disney Channel, Fox, Marvel e Pixar. Come già sperimentato da Netflix anchedal 1inizierà a introdurre per gli abbonati in Europa numerose modifiche, a partire dallo stop di password in condivisione. “Stiamo cercando modi per contrastare la condivisione degli account. Entro la fine dell’anno verranno aggiornati il contratto di abbonamento ...

punto di vista visivo mi sono nutrito in particolare di pitture vascolari e abitare a Roma ha ... Prima del fumetto ho amato l'animazione , e sicuramente un po' diè finita nei miei disegni, ...L'offerta+ cambierà profondamente a partire1° novembre , data in cui verrà introdotto un nuovo abbonamento Standard con pubblicità , verrà modificato l'abbonamento Standard e verrà ......ha annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti alla piattaforma+ senza pubblicita', ...superiore alle attese e la crescita dei ricavi rispetto a un anno prima (+14%) migliore2021. ...

Disney, dal 1° novembre cambiano gli abbonamenti in Italia. Ecco come Il Sole 24 ORE

Le turbolenze interne alla Disney non sono una sorpresa per coloro che hanno seguito l'industria nell'ultimo anno. Migliaia di dipendenti sono stati licenziati, il materiale autoprodotto è stato ...Vista la sospensione delle riprese a causa dello sciopero degli attori, Deadpool 3 potrebbe non essere pronto per maggio 2024 ...