Diretta Napoli - Apollon Limassol 2 - 0 | a segno Osimhen e Simeone LIVE

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilvince anche l'ultima amichevole internazionale a Castel Di Sangro contro l'. Dopo il successo per 1 - 0 contro l'Augsburg, la squadra di Rudi Garcia torna in campo e con i ...

Ilvince anche l'ultima amichevole internazionale a Castel Di Sangro contro l' Apollon Limassol . Dopo il successo per 1 - 0 contro l'Augsburg, la squadra di Rudi Garcia torna in campo e con i ...C'é poi, come il, é ancora impegnato nelle ultime amichevoli pre - campionato: i partenopei ... Calcio in tv oggi 12 agosto 2023: dove vedere le partite intv e streaming 02.00 ...Cronacadella partita [ AGGIORNA LADI FROSINONE - PISA ] RISULTATO FINALE: ... nella prima di campionato se la dovrà vedere contro i campioni in carica del, il Frosinone a ...

Diretta Napoli-Apollon Limassol 2-0: Simeone raddoppia LIVE Corriere dello Sport

Il Napoli sfida l'Apollon Limassol nell'ultima amichevole pre-campionato: la partita è in programma oggi, venerdì 11 agosto 2023, alle ore 18:30 a Castel di Sagro, diretta TV ...Il Napoli nell'ultima amichevole di pre-campionato batte l'Apollon Limassol 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Simeone. 20.23 - FINISCE QUI! 92' - LOZANO! Palla al centro di ...