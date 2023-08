(Di venerdì 11 agosto 2023) Un altro aneddoto sull’immortaleArmandodopo un’amichevole che il suo Napoli giocò a Tokyo, in Giappone Quando si parla diArmandosi parla automaticamente di Napoli. E viceversa. Basta questo per spiegare il legame che ancora c’è tra il compianto Pibe de Oro e la città partenopea, una storia d’amore che continua anche oggi, adi tredalla morte del campionissimo argentino. Oggi lo stadio che fu il San Paolo porta il nome di, che peraltro è presente in città sotto ogni forma possibile, dai murales alla nicchia ai nomi di chi nacque in quella indimenticabile stagione calcistica ed umana. Un fatto noto. Così come noti sono gli aneddoti sul Pibe de Oro, che ancora oggi continua a riempire l’immaginario collettivo dei ...

Lo stesso Napoli dibissò lo scudetto tre anni dopo la prima vittoria. Del Napoli si dice ... Solo se si accontenta di avere vinto, trentatré anni dopo, allora si mette fuori gioco da ...È notizia di qualche ora fa che la troupe sia stata avvistata presso lo stadioArmandodi Napoli. Stanno facendo il giro del web in queste ore alcune immagini che mostrano le ...- Napoli ended a 33 - year wait to win Italy's Serie A on May 4 after a 1 - 1 draw at Udinese secured their third league title and emulated the great teams led by. (Photo by Andrea ...

Diego Maradona, spunta un incredibile retroscena a distanza di anni: il racconto Spazio Napoli

Sono giorni speciali questi appena trascorsi per i membri del "Napoli Fan Club UK", gruppo inglese di sostenitori della squadra partenopea, che un paio di ...Nuova location momentanea per Mare Fuori 4: le riprese si spostano allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ...