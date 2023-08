Dichiarazioni d’amore ‘hi-tech’ | le panchine di piazza Roma subito ‘autografate’ FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Chiediamo ai cittadini di essere le prime sentinelle rispetto ad atti di inciviltà molto gravi e per i quali non vi sarà nessuna indulgenza”. Le ultime parole famose, è il caso di dirlo, quelle del vicesindaco Francesco De Pierro e del presidente della commissione Pics Antonio Picariello. Perchè i cittadini sanniti, non hanno avuto nemmeno il tempo di andare a vedere questa nuova e moderna installazione che qualcuno è già passato di lì, lasciando la propria firma. Benevento sarà sempre più smart city ma è evidente che qualcosa non riesce a switchare nella mente e nella testa di qualcuno. Quel senso di appartenenza che manca e che non si tramanda, di certo la classica ragazzata. L’amore in tutte le sue forme, ma non queste. Dichiararsi è sempre bello, lo si è scritto sui muri del palazzo, sullee dietro le sedie nell’aula di scuola. ...